Марафон: предыстория, сражение и стереотипы

Одна из множества картин, демонстрирующая прогреческий взгляд на Марафонское сражение и вряд ли отражающая его реалии Наследники Элама В статье «Иран и Армения в контексте истории и современности» я обещал рассказать о греко-персидских войнах не с проэллинских позиций.
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