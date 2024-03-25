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Увидев МиГ-31, ретировались: Истребитель не допустил нарушения границ России бомбардировщиками США

Увидев МиГ-31, ретировались: Истребитель не допустил нарушения границ России бомбардировщиками США

МиГ-31 не допустил приближения к границам России двух американских бомбардировщиков. Американские самолёты изменили курс при приближении истребителя.

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