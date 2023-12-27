Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Ядерное оружие есть, вагнеровцы есть» – Лукашенко доволен

«Ядерное оружие есть, вагнеровцы есть» – Лукашенко доволен

Политнавигатор Российское тактическое ядерное оружие полностью поставлено в Белоруссию.

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Комментарии
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николай лейчинский
Личное мнение : как кто - то дернется , Батька  до трех считать не станет . Я - верю !
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