Артистка дала понять, что очень переживает за Татьяну Плаксину. Татьяна Плаксина и Любовь Успенская СоцсетиЛюбовь Успенская весьма экстравагантным образом решила поддержать свою 36-летнюю дочь Татьяну Плаксину, которая недавно рассталась с 22-летним женихом, искусствоведом Артемом Москвиным.