На трассе М5 «Урал» опять ограничили движение автотранспорта

На трассе М5 «Урал» (Москва – Челябинск) снова ввели ограничения на движение автотранспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Южный Урал», на трассе наблюдаются сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.