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На трассе М5 «Урал» опять ограничили движение автотранспорта

На трассе М5 «Урал» опять ограничили движение автотранспорта

На трассе М5 «Урал» (Москва – Челябинск) снова ввели ограничения на движение автотранспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Южный Урал», на трассе наблюдаются сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.

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