Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 января 2024 года Елена Галицкаяна предстоящей неделе каждый знак зодиака должен готовиться к интересным переменам, согласно руническому гороскопу, предоставленному рунологом Игорем Вечерским, сообщают журналисты ftimes.