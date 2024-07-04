Китайские автобренды заняли более половины российского рынка и нарастили продажи на 160%

Поставки и продажи китайских машин в России продолжают стремительно расти, о чем рассказал руководитель отдела по работе со средним корпоративным бизнесом группы компаний «Альфа-Лизинг» Александр Анкушин.
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