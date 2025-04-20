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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Байер» знает о желании Алонсо возглавить «Реал» и не будет препятствовать тренеру

По данным Фабрицио Романо, в клубе из Леверкузен знаю о желании тренера присоединиться к «Реале» и не будут препятствовать этому.

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