Сийярто: кризис в ЕС усугубляют политики, одобряющие поставки оружия Киеву

Кризис в Евросоюзе усугубляют провоенные политики, которые выступают за увеличение военной помощи Украине, отправку туда войск и поднимают вопрос применения ядерного оружия, а также критикуют миротворческую миссию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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