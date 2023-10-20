Захарова: боевые действия всегда были для США «разумной инвестицией»

Назвав помощь Украине «разумной инвестицией», несущей дивиденды будущим поколениям, американский лидер Джо Байден показал хладнокровную расчетливость, с которой действуют США в вопросе украинского конфликта.
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