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Заваров о 0:4 с Англией: «Ощущение, что Украина проиграла психологически до матча. Не было настроя, что помог пройти Швецию»

Александр Заваров, работавший в тренерском штабе сборной Украины с 2013 по 2016 год, прокомментировал поражение от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

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