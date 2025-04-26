Врач Болибок: главный недостаток фильтров для носа — неполная защита от аллергии

Вместе с началом цветения различных растений и деревьев в России стартовал сезон аллергий. В последние годы стали популярны специальные назальные фильтры, которые препятствуют проникновению аллергенов в дыхательные пути.
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