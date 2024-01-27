Певица МакSим опровергла наличие налоговых задолженностей

Певица МакSим опровергла в Telegram-канале наличие налоговых задолженностей перед ФНС. "Дорогие представители СМИ, вам нужно тщательнее проверять информацию и не транслировать фейки, у меня всегда была прозрачная и чистая отчетность по бухгалтерии, все налоги я плачу вовремя", - заявила артистка.