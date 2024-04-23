МИД Китая: Нельзя допустить, чтобы между КНР и США доминировали разногласия

Представитель департамента государств Северной Америки и Океании Министерства иностранных дел (МИД) Китая выступил с заявлением о необходимости не допустить доминирования разногласий в китайско-американских отношениях.
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