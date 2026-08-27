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Мировое обозрение

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В Европе предположили, когда Донбасс полностью перейдёт под контроль России

В Европе предположили, когда Донбасс полностью перейдёт под контроль России

Ситуация на востоке Украины обостряется быстрее, чем многие ожидали. Немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники в европейских спецслужбах сообщила: Украина рискует потерять весь Донбасс уже к 2027 году.

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