Ситуация на востоке Украины обостряется быстрее, чем многие ожидали. Немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники в европейских спецслужбах сообщила: Украина рискует потерять весь Донбасс уже к 2027 году.
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