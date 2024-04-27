Сергей Собянин подвел итоги Московского международного кинофестиваля

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал жителям города, что в Москве завершился 46-й Московский международный кинофестиваль, в программе которого приняло участие свыше 250 фильмов из более чем 50 стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии