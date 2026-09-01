Вашингтон направил в Каракас печально известного финансиста Стива Ханке, которого за его разрушительные действия в странах, подконтрольных США называют «вашингтонский денежный доктор» Фото: Global Look Press Ханке прибудет в Венесуэлу с известным рецептом: - национальную валюту боливар отменить; - центральный банк Венесуэлы ликвидировать; - всю денежно-кредитную политику страны передать США.