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Трамп превращает Венесуэлу в 51‑й штат – Владимир Карасев

Трамп превращает Венесуэлу в 51‑й штат – Владимир Карасев

Вашингтон направил в Каракас печально известного финансиста Стива Ханке, которого за его разрушительные действия в странах, подконтрольных США называют «вашингтонский денежный доктор» Фото: Global Look Press Ханке прибудет в Венесуэлу с известным рецептом: - национальную валюту боливар отменить; - центральный банк Венесуэлы ликвидировать; - всю денежно-кредитную политику страны передать США.

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