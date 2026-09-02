Психолог Березина: готовые ответы ИИ могут мешать самостоятельному поиску решений

Психолог, старший преподаватель кафедры психологии Новгородского университета Павлина Березина предупредила, что постоянное использование нейросетей вместо самостоятельного выполнения школьных заданий может мешать развитию важных навыков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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