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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефон Касл с недоумением смотрел на накрашенные ногти Джареда Маккейна. Видео из Китая стало вирусным

Игроки НБА Стефон Касл (« Сан-Антонио ») и Джаред Маккейн («Оклахома») стали героями вирусного видео в соцсетях.

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