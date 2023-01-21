Военное обозрение

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Минобороны Дании заявило о более частом появлении российских самолетов у воздушных границ страны

Минобороны Дании заявило о более частом появлении российских самолетов у воздушных границ страны

Российские военные самолеты все чаще стали появляться у границ воздушного пространства Дании. Об этом сообщает датское издание The Copenhagen Post, ссылаясь на опубликованную министерством обороны королевства информацию.

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