Минобороны Дании заявило о более частом появлении российских самолетов у воздушных границ страны

Российские военные самолеты все чаще стали появляться у границ воздушного пространства Дании. Об этом сообщает датское издание The Copenhagen Post, ссылаясь на опубликованную министерством обороны королевства информацию.
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