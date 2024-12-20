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США продолжают испытания гиперзвукового ракетного комплекса LRHW Dark Eagle

США продолжают испытания гиперзвукового ракетного комплекса LRHW Dark Eagle

США провели новые испытания перспективного ракетного комплекса LRHW Dark Eagle. Новая ракета с гиперзвуковым боевым оснащением впервые стартовала со штатной пусковой установки и подтвердила расчётные характеристики.

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