США продолжают испытания гиперзвукового ракетного комплекса LRHW Dark Eagle

США провели новые испытания перспективного ракетного комплекса LRHW Dark Eagle. Новая ракета с гиперзвуковым боевым оснащением впервые стартовала со штатной пусковой установки и подтвердила расчётные характеристики.
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