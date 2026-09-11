«Доктрина Донро»: вслед за Венесуэлой и Кубой у Трампа нацелились на Никарагуа - Дмитрий Нефёдов

Страна и люди

Фото: Handout / El 19 DIGITAL / AFP2 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил о планах Вашингтона использовать механизмы Организации американских государств для изоляции Никарагуа, призвав международных партнеров немедленно прекратить ведение дел с правительством этой небольшой латиноамериканской страны в обычном режиме.