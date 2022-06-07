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Все уже решили, что Украину будут делить. Но версии разные. И наша сильно отличается от американской и польской

Все уже решили, что Украину будут делить. Но версии разные. И наша сильно отличается от американской и польской

Понятное дело, основные игроки в этом действе - США и Россия прямо ничего не озвучивают. Тем не менее, есть определённые сигналы, которые прямо или косвенно говорят о том, что Украина так или иначе в первозданном виде уже никогда не сохранится.

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