В рубрику #НАКИПЕЛО Ломать не строить? Горожанка намерена наказать молодёжь по всей строгости закона: "10 мая в 22:40 возле моего двора стояла компания парней,3-4 человека.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Ломать не строить? Горожанка намерена наказать молодёжь по всей строгости закона: "10 мая в 22:40 возле моего двора стояла компания парней,3-4 человека.