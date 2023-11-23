Строительство новых школ обсудили в Нижегородском районе

Глава управы Нижегородского района Антон Манжула встретился с представителем строительной организации, которая будет строить детский сад на Рязанском проспекте в рамках городской программы который вместит в себя более 300 мест.
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