Зерновая схватка нанайских девочек

О чём свидетельствует длительное и постоянно нарастающее противостояние на польско-украинской границе? Кроме того, разумеется, что польские фермеры заслуженно недовольны украинской аграрной экспансией, а польское правительство не имеет достаточно авторитета, чтобы проигнорировать требования фермеров и подавить их протесты силой.