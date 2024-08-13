Ударопрочный мобильный командный пункт ПВО показали на «Армии-2024»

фото: t.me/rostecru--> Холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», представил на форуме «Армия-2024» экспортный вариант мобильного командного пункта ПВО «Поляна-Д4М1», сообщает пресс-служба госкорпорации.
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