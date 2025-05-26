Рынок бытовой техники в Италии вырос в начале 2025 года

Рост продаж бытовой техники в Италии составил 2,4% в первом квартале 2025 года, сообщила Ассоциация производителей бытовой и профессиональной техники (Applia) 26 июня на основе данных GfK, сообщает Il Sole 24 Ore.
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