Wildberries поможет раненым и семьям погибших при атаке ВСУ на склады компании

Евгений Филиппов/ТАСС Wildberries окажет помощь пострадавшим и семьям погибших сотрудников при атаке беспилотников ВСУ на логистические центры в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали, сообщила в своем телеграм-канале основатель маркетплейса Татьяна Ким.
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