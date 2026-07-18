РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 244 подписчика

Wildberries поможет раненым и семьям погибших при атаке ВСУ на склады компании

Wildberries поможет раненым и семьям погибших при атаке ВСУ на склады компании

Евгений Филиппов/ТАСС Wildberries окажет помощь пострадавшим и семьям погибших сотрудников при атаке беспилотников ВСУ на логистические центры в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали, сообщила в своем телеграм-канале основатель маркетплейса Татьяна Ким.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии