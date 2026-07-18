Wildberries поможет раненым и семьям погибших при атаке ВСУ на склады компании

Евгений Филиппов/ТАСС Wildberries окажет помощь пострадавшим и семьям погибших сотрудников при атаке беспилотников ВСУ на логистические центры в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали, сообщила в своем телеграм-канале основатель маркетплейса Татьяна Ким.