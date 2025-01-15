Toyota Celica стал Ferrari F12berlinetta

Реплика спорткара Ferrari F12berlinetta на базе Toyota Celica появилась в продаже в Таиланде. Автомобиль создан на базе Toyota Celica шестого поколения с 2,2-литровым двигателем, продававшийся с 1993 по 1999 годы.
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