Графологи узнали, какой была девочка с карабином из Брянска: Больше никаких тайн

В рюкзаке учащейся 8-го класса Светы (имя изменено) нашли бутылку с растворителем, спички, зажигалку, коробку с патронами и странную записку, которая помогла пролить свет на эмоциональные проблемы подростка.
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