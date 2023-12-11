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Царьград

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Графологи узнали, какой была девочка с карабином из Брянска: Больше никаких тайн

Графологи узнали, какой была девочка с карабином из Брянска: Больше никаких тайн

В рюкзаке учащейся 8-го класса Светы (имя изменено) нашли бутылку с растворителем, спички, зажигалку, коробку с патронами и странную записку, которая помогла пролить свет на эмоциональные проблемы подростка.

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