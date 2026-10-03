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Царьград

7 633 подписчика

Скандал с Роналду сократил подписчиков сборной Португалии на 2 млн

Скандал с Роналду сократил подписчиков сборной Португалии на 2 млн

После конфликта с Жорже Жезушем, Криштиану Роналду покинул сборную Португалии перед матчем с Данией. Из-за этого подписчики на аккаунт команды сократились с 25 млн до 22,9 млн.

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