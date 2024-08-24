Освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву

Борт с освобожденными из украинского плена российскими военными 24 августа прибыл в Россию из Белоруссии, где они уже получили всю необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также смогли позвонить домой и связаться с родными.
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