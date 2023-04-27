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Солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская ушла из жизни в 35 лет, в свой день рождения

Солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская ушла из жизни в 35 лет, в свой день рождения

Оперная певица Анна Бондаревская умерла 22 апреля, в свой день рождения. Артистке было 35 лет. Сообщение об уходе из жизни Анны Бондаревской опубликовано в Telegram-канале Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).

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