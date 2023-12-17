Совет по развитию такси просит Совфед разрешить работать мигрантам

В такси остро ощущается нехватка кадров.фото: duma.gov.ru--> Общественный совет по развитию такси направил в Совет Федерации предложение на два года допустить мигрантов к работе водителями такси, сообщила глава совета Ирина Зарипова.
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