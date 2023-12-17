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Совет по развитию такси просит Совфед разрешить работать мигрантам

Совет по развитию такси просит Совфед разрешить работать мигрантам

В такси остро ощущается нехватка кадров.фото: duma.gov.ru--> Общественный совет по развитию такси направил в Совет Федерации предложение на два года допустить мигрантов к работе водителями такси, сообщила глава совета Ирина Зарипова.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
правонарушения от мигрантов как из рога изобилия сыпятся..давайте теперь их умножим посадив мигрантов за руль..совсем уже что ли ...хватит кишлак из России делать
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1 д.
Альбина Гроздева
гнать всех домой  чем быстрее тем лучше
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15 час.
Альбина Гроздева
поездим городским транспортом
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15 час.

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