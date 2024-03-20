Как выглядят и чем занимаются дочери телеведущей Екатерины Стриженовой

20 марта Екатерине Стриженовой исполняется 56 лет фото: Социальные сетиБессменная ведущая программы «Доброе утро» Екатерина Стриженова родилась 20 марта 1968 года в семье филолога Владимира Токманя и его жены Валентины.
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