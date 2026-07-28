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Анатомия бизнеса

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Во что инвестировать в 2026 году: какие инструменты выбрать в условиях высоких ставок и давления на рынок

В 2026 году на фондовый рынок воздействуют сразу несколько преимущественно негативных факторов. Основные факторы давления на фондовый рынок Геополитическая напряженность Проработка новых пакетов санкций против России, включение все новых компаний в санкционные списки, а также участившиеся удары со стороны Украины по нефтеперерабатывающей и гражданской инфраструктуре.

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