Во что инвестировать в 2026 году: какие инструменты выбрать в условиях высоких ставок и давления на рынок

В 2026 году на фондовый рынок воздействуют сразу несколько преимущественно негативных факторов. Основные факторы давления на фондовый рынок Геополитическая напряженность Проработка новых пакетов санкций против России, включение все новых компаний в санкционные списки, а также участившиеся удары со стороны Украины по нефтеперерабатывающей и гражданской инфраструктуре.