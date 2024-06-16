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ВОЕВОДА НАПОМНИЛ ОБ ОБЕЩАНИИ ШОЙГУ НА СОВЕЩАНИИ В ПРИСУТСТВИИ СУРОВИКИНА

ВОЕВОДА НАПОМНИЛ ОБ ОБЕЩАНИИ ШОЙГУ НА СОВЕЩАНИИ В ПРИСУТСТВИИ СУРОВИКИНА

Военлёт Воевода напомнил, как уже бывший министр обороны России Сергей Шойгу дал обещание на совещании в присутствии генерала Сергея Суровикина.

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Комментарии
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Лев Добрый
Товарищ Воевода, обещанное ждут очень долго!👀😱😜👈
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14 час.
T
Teodor
А у нас все хозяева своего слова Сам дал, сам забрал. Ждите новое слово, от следующего хозяина, дорогие товарищи.
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10 час.

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