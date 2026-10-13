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Что российский бизнес ждет от Китая

Что российский бизнес ждет от Китая

В рамках двухдневного Российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что почти за год российско-китайская торговля превысила 185 млрд долларов.

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