Что российский бизнес ждет от Китая

В рамках двухдневного Российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что почти за год российско-китайская торговля превысила 185 млрд долларов.
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