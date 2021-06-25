Налоги выше? Пронько рассказал и сделал вывод: "Отвалите…"

Время узнать правду!ПолитикаНалоги выше? Пронько рассказал и сделал вывод: "Отвалите…" Мы надеялись и мечтали, что Россия займёт ведущее место среди лучших экономик мира. Нам, к сожалению, это удалось.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина Станиславовнасвои карманы только набивают, а людей грабят и обирают. Русский народ долго еще будет при этом режиме влачить жалкое существование.саша дмитренковраг и ублюдок пронька смешал экономику и здоровьеБОБорис ОсиповБедность россиян задолбала...Pciha IvanovaВ "домах будущего", конечно, живут "лучшие люди" проездом из своих английских замков в австралийские угодья!Pciha IvanovaК сожалению, в России самые читающие чиновники: Они читали "Чипполино", и взяли руководством к действию! :-) Ждите налогов на дождь и воздух!Комментировать
Свежие комментарии