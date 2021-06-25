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Налоги выше? Пронько рассказал и сделал вывод: "Отвалите…"

Налоги выше? Пронько рассказал и сделал вывод: "Отвалите…"

Мы надеялись и мечтали, что Россия займёт ведущее место среди лучших экономик мира. Нам, к сожалению, это удалось.

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Регина Станиславовна
свои карманы только набивают, а людей грабят и обирают. Русский народ долго еще будет при этом режиме влачить жалкое существование.
саша дмитренко
враг и ублюдок пронька смешал экономику и здоровье
Борис Осипов
Бедность россиян задолбала...
Pciha Ivanova
В "домах будущего", конечно, живут "лучшие люди" проездом из своих английских замков в австралийские угодья!
Pciha Ivanova
К сожалению, в России самые читающие чиновники: Они читали "Чипполино", и взяли руководством к действию! :-) Ждите налогов на дождь и воздух!

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