Жительница Чапаевска получила 14 лет за убийство отчима

Жительница Чапаевска получила 14 лет колонии общего режима за нападение с ножом на родителей в ходе бытовой ссоры в ноябре 2025 года.
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