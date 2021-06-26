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75 дюймов за 620 долларов. Xiaomi рассказала о телевизорах Mi TV ES 2022, которые представят через два дня

75 дюймов за 620 долларов. Xiaomi рассказала о телевизорах Mi TV ES 2022, которые представят через два дня

28 июня Xiaomi представит две новые линейки телевизоров – Mi TV 6 и Mi TV ES 2022. О первых уже было сказано много всего, а сейчас компания опубликовала изображение Mi TV ES 2022 и рассказала кое-что о характеристиках телевизоров этой серии.

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