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Иран поддерживает право палестинского народа на защиту от агрессии со стороны Израиля

Иран поддерживает право палестинского народа на защиту от агрессии со стороны Израиля

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.  «Защита своей земли и святынь от оккупации, агрессии, ежедневных преступлений и терроризма, организованного сионистским режимом, является естественным и законным правом угнетенной палестинской нации», - прокомментировал он заявление движения ХАМАС.

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