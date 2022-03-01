Сбер существенно повысит ставки по депозитам в рублях и запустит новые валютные вклады

С 1 марта 2022 года СберБанк повысит ставки по депозитам. В результате максимальная доходность по СберВкладу Прайм (доступен держателям годовой подписки СберПрайм+) - 18%, по СберВкладу составит 16,5% годовых, по вкладу Промо Управляй - 16%.