«Аль-Ватан»: Буданов с помощью главаря «Нусры» вербует террористов в ВСУ

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* взаимодействует с главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»** (бывшая «Джебхат ан-Нусра») по вопросу вербовки террористов в сирийских провинциях Идлиб и Латакия в ряды ВСУ.
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