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Каккоеву грозит длительная дисквалификация. Сколько матчей может пропустить игрок «Пари НН»?

Сегодня в матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Пари НН» (3:0) судья Михаил Черемных после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов на мониторе у поля показал красную карточку и удалил защитника гостей Никиту Каккоева за серьезное нарушение правил.

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