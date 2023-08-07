Запад бросит Украину, чтобы не тренировать армию России Почти два месяца украинские военные пытаются изобразить для единственного зрителя — Запада — успешное наступление.
Точно? А может быть, чтобы не показать СЛАБОСТЬ НАТО? Как их армий, так и вооружений?
Комментарии
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Аlexx59
Вычитывайте… Так правильно.😉
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16 час.
Homo Sapiens
а вы уверены, что текст написан человеком, а не ИИ (Искусственным Интеллектом или, как его называют, Искусственным Идиотом)?
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15 час.
igor laptev
только что перед этим текстом прочёл краткий анализ из которого выдернуты чёткие цитаты завёрнутые в многочисленные слова автора. кидаю ссылку. рекомендую https://spichky.mirtesen.ru/blog/43945594400/Globalnaya-shahmatnaya-doska-na-7-avgusta-2023-goda?utm_referrer=mirtesen.ru
Глобальная шахматная доска на 7 августа 2023 года - Спички - не игрушка - 7 августа - 43945594400
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11 час.
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