Происшествия

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Полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на таксиста в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали ранее судимого 21-летнего уроженца г.

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