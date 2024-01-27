«Я в отпуске»: Anna Asti объяснила своё исчезновение после «голой» вечеринки Ивлеевой

Сейчас певица проходит реабилитацию после операции и обещает скоро запустить большой проект. Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti, вышла на связь с поклонниками, объяснив своё исчезновение после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой.