«Я в отпуске»: Anna Asti объяснила своё исчезновение после «голой» вечеринки Ивлеевой

Сейчас певица проходит реабилитацию после операции и обещает скоро запустить большой проект. Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti, вышла на связь с поклонниками, объяснив своё исчезновение после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой.
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