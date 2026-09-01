S&P Global: российская обрабатывающая промышленность в августе замедлилась

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России в августе 2026 года снизился до 48,8. S&P Global сообщает о первом ухудшении условий за три месяца: падение продаж и уменьшение заказов сказались на производственной активности.
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